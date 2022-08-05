Главный новосибирский инфекционист спрогнозировала массовый рост заболеваемости ковидом

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Главный новосибирский инфекционист спрогнозировала массовый рост заболеваемости ковидом
05 Авг 2022, 08:35

Коллективный иммунитет от коронавируса сократился в Новосибирской области. Специалисты спрогнозировали массовую заболеваемость, но не в тяжелых формах.

Уровень коллективного иммунитета в регионе сократился до 13%, сообщила главврач городской инфекционной клинической больницы №1, главный инфекционист региона Лариса Позднякова. По ее словам, в области уже фиксируют рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

«Скорее всего, будут нетяжелые формы, но [будет] массовая заболеваемость, как при омикроне, — цитирует Позднякову пресс-служба правительства. — И мы никогда не знаем, человек заболеет тяжело или не тяжело. Поэтому я хочу обратиться еще раз к жителям Новосибирской области — подумайте о вакцинации и ревакцинации».

По словам Поздняковой, все пациенты, которые сегодня находятся инфекционной больнице, невакцинированы: «Более того — невакцинированы не только в последние полгода, потому что мы говорим, что ревакцинация должна быть каждые шесть месяцев. Здесь пациенты вообще не вакцинировались ни разу».

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с ковидом, в Новосибирской области с начала пандемии выявлено более 262 тыс. случаев заражения. Около 5,7 тыс. пациентов умерли. С 1 на 2 августа наблюдался резкий рост числа госпитализированных (с 12 до 73 за день), но 3-4 августа показатель начал падать.

Суточный прирост подтвержденных случаев растет с конца июля. 4 августа он достиг 105.


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