Трое пострадали в массовом ДТП с военным грузовиком на Алтае

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Серьезное ДТП с военным грузовиком произошло на федеральной трассе в Алтайском крае. Есть пострадавшие.

Авария с участием военного автомобиля произошла на Чуйском тракте (федеральная трасса «Барнаул-Новосибирск»). На месте образовалась пробка примерно на 5 км, передает «Инцидент Барнаул».



По данным ГИБДД, мужчина 1994 года рождения двигался на автомобиле Porsche Cayenne со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, но не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди «ВАЗ-2107». Они столкнулись, после чего ВАЗ отбросило на попутную полосу под специализированный военный учебный автомобиль СКШ «МАН 7917», под управлением мужчины 1986 года рождения.

Пострадали водитель иномарки, а также две пассажирке ВАЗ.