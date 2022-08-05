Трое пострадали в массовом ДТП с военным грузовиком на Алтае
© vk.com/incident22
Серьезное ДТП с военным грузовиком произошло на федеральной трассе в Алтайском крае. Есть пострадавшие.
Авария с участием военного автомобиля произошла на Чуйском тракте (федеральная трасса «Барнаул-Новосибирск»). На месте образовалась пробка примерно на 5 км, передает «Инцидент Барнаул».
По данным ГИБДД, мужчина 1994 года рождения двигался на автомобиле Porsche Cayenne со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, но не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди «ВАЗ-2107». Они столкнулись, после чего ВАЗ отбросило на попутную полосу под специализированный военный учебный автомобиль СКШ «МАН 7917», под управлением мужчины 1986 года рождения.
Пострадали водитель иномарки, а также две пассажирке ВАЗ.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН арестовали по делу о «госизмене» Обыски прошли в новосибирском институте после письма ученых в поддержку арестованного доктора наук ФАС предложила мэрии Новосибирска расторгнуть договоры аренды под застройку городского пляжа Новосибирский майор Росгвардии погиб в «спецоперации» Бывший главред Тайги.инфо возглавил группу по связям с общественностью «Иркутскэнерго»
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo