Трое пострадали в массовом ДТП с военным грузовиком на Алтае

© vk.com/incident22
Трое пострадали в массовом ДТП с военным грузовиком на Алтае
05 Авг 2022, 09:06

Серьезное ДТП с военным грузовиком произошло на федеральной трассе в Алтайском крае. Есть пострадавшие.

Авария с участием военного автомобиля произошла на Чуйском тракте (федеральная трасса «Барнаул-Новосибирск»). На месте образовалась пробка примерно на 5 км, передает «Инцидент Барнаул».

По данным ГИБДД, мужчина 1994 года рождения двигался на автомобиле Porsche Cayenne со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, но не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди «ВАЗ-2107». Они столкнулись, после чего ВАЗ отбросило на попутную полосу под специализированный военный учебный автомобиль СКШ «МАН 7917», под управлением мужчины 1986 года рождения.

Пострадали водитель иномарки, а также две пассажирке ВАЗ.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Иностранные активы и недвижимость в Москве нашлись у кандидатов на пост главы Бурятии Иностранные активы и недвижимость в Москве нашлись у кандидатов на пост главы Бурятии
Последние материалы
05 Авг, 14:14
Директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН арестовали по делу о «госизмене»
05 Авг, 13:43
Обыски прошли в новосибирском институте после письма ученых в поддержку арестованного доктора наук
05 Авг, 11:54
ФАС предложила мэрии Новосибирска расторгнуть договоры аренды под застройку городского пляжа
05 Авг, 11:03
Новосибирский майор Росгвардии погиб в «спецоперации»
05 Авг, 10:19
Бывший главред Тайги.инфо возглавил группу по связям с общественностью «Иркутскэнерго»
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования