Бывший главред Тайги.инфо возглавил группу по связям с общественностью «Иркутскэнерго»

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Бывший главред Тайги.инфо возглавил группу по связям с общественностью «Иркутскэнерго»
05 Авг 2022, 10:19

Бывший главный редактор Тайги.инфо Василий Волнухин назначен руководителем группы по связям с общественностью компании «Иркутскэнерго».

Василий Волнухин возглавил группу по связям с общественностью в «Иркутскэнерго». Об этом он сообщил в соцсетях.

«Представляю своего нового коллегу Василия Волнухина — куратор направления по взаимодействию со СМИ. Легионер из Новосибирска, в багаже — главредство Тайга.инфо и работа в пресс блоке одной из партий», — написала в фейсбуке* начальник управления по связям с общественностью и внутрикорпоративным отношениям «Иркутскэнерго» Светлана Колотовкина.

Волнухин покинул пост главреда Тайги.инфо в начале марта.

ПАО «Иркутскэнерго» входит в En+ Group, которая связана с Олегом Дерипаской.

*Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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Бывший главред Тайги.инфо возглавил группу по связям с общественностью «Иркутскэнерго»
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