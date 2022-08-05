Бывший главред Тайги.инфо возглавил группу по связям с общественностью «Иркутскэнерго»
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Бывший главный редактор Тайги.инфо Василий Волнухин назначен руководителем группы по связям с общественностью компании «Иркутскэнерго».
Василий Волнухин возглавил группу по связям с общественностью в «Иркутскэнерго». Об этом он сообщил в соцсетях.
«Представляю своего нового коллегу Василия Волнухина — куратор направления по взаимодействию со СМИ. Легионер из Новосибирска, в багаже — главредство Тайга.инфо и работа в пресс блоке одной из партий», — написала в фейсбуке* начальник управления по связям с общественностью и внутрикорпоративным отношениям «Иркутскэнерго» Светлана Колотовкина.
Волнухин покинул пост главреда Тайги.инфо в начале марта.
ПАО «Иркутскэнерго» входит в En+ Group, которая связана с Олегом Дерипаской.
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