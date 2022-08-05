ФАС предложила мэрии Новосибирска расторгнуть договоры аренды под застройку городского пляжа

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в договорах аренды территории в районе центрального пляжа Новосибирска, в районе которого сейчас строят метро и ЛДС. Ведомство предложило расторгнуть дополнительные соглашения или снова выставить участки на торги.

Независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин обратился в ФАС по поводу застройки пляжа в районе улицы Стартовая.

«Участки на берегу реки массово переводились из зеленой зоны в общественно-деловую, где уже можно строить всякое. А рядом еще и дорогу строят, и станцию метро — удача на удаче, — рассказал в инстаграме* Картавин. — <…> Я написал жалобу в ФАС с требование признать незаконными эти махинации».

ФАС согласилась с доводами депутата. «В действиях мэрии по изменению видов разрешенного использования земельных участков 54:35:064405:44 и 54:35:064405:45 по договорам аренды усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства», — сказано в опубликованном ответе.

Речь идет об участках на западном берегу Горского котлована у Октябрьского моста. Сейчас, по данным кадастровой карты, они предназначены под строительство гостиницы.

Антимонопольная служба предложила мэрии либо расторгнуть допсоглашения к договорам аренды, которые были подписаны в феврале-апреле 2022 года, либо снова выставить участки на торги.

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