Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 155

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Латвия и Болгария останавливают выдачу виз.

17:09 В Петропавловске-Камчатском судимому за пикет по «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) Фариду Асланову неизвестные подбросили в почтовый ящик листовки с угрозами здоровью. Об этом он сообщил ОВД-Инфо**.

Мужчина обнаружил листы бумаги с буквами Z, а также с фразами «Навального закрыли! А тебя тем более закроем, ходи оглядывайся» и «Фаридка, прекращай провоцировать людей, пока жив и здоров!»

15:40 Франко-итальянская компания Thales Alenia Space, занимающаяся разработкой спутниковых систем, приостановила работу над проектом в России. Решение объяснили форс-мажором, передает газета La Repubblica.

В компании уточнили, что антироссийские санкции препятствуют экспорту необходимого оборудования и проведению монтажных работ.

14:38 В городе Тара Омской области установили памятник в честь бунтовщиков, которые отказались подчиниться указу Петра I о престолонаследии. Об этом сообщили сами авторы проекта «ТарскийБунт1722».

Весной 1722 года в Таре и окрестных старообрядческих скитах выступили против присяги наследнику Петра I, по указу которого провозглашалось его личное право назначить себе любого преемника, но имени не называлось. Жители решили, что речь идет о присяге антихристу.

Старообрядцы отец Сергий и Иван Смирнов призвали местное население не присягать «наследнику». Письмо с обоснованиями, оформленное в доме казачьего полковника Ивана Немчинова, подписали более 200 человек. В день присяги они отдали его коменданту Тары. Всего же, по данным исследователя Сибири Герхарда Миллера, публичную акцию протеста поддержали около 700 жителей. Власти расценили это как бунт и прислали войска из Тобольска.

Часть протестующих укрылись в доме полковника Немчинова — 49 из них позже сдались, а остальные подорвали себя. Пятеро погибли, выживших позже казнили. Другая группа казаков засела оборонялась на протяжении четырех месяцев. А в ноябре имперские войска разгромили скит отца Сергия, где были захвачены 170 человек — найденные старообрядческие книги публично сожгли в Санкт-Петербурге.

В итоге Сергия четвертовали, более половины поддержавших письмо с отказом исполнять указ казнили. Общее число казненных, наказанных кнутом и сосланных исчислялось тысячами, писал историк Покровский. Численность жителей Тары сократилась почти вдвое, было разорено 500 домов.

Тара была основана в 1594 году. Со дня основания он был местом ссылки.

14:17 Книга Катерины Сильвановой и Елены Малисовой «Лето в пионерском галстуке» возглавила ТОП-5 самых продаваемых в России художественных произведений в первой половине 2022 года, сообщил Российский книжный союз.

Это произошло на фоне выступлений некоторых депутатов Госдумы и ведущих федеральных госканалов против романа из-за якобы «пропаганды нетрадиционных ценностей».

«Реакция читателей на кампанию травли в отношении „Лета в пионерском галстуке“ оказалась вполне предсказуемой: гонения и проклятия сработали как самая эффективная реклама, — отмечает Медуза*. — Количество публикаций в блогах, отзывов и рецензий после выступления Прилепина, Михалкова и Киселёва увеличилось многократно, а число поисковых запросов в „Яндексе“ за июль составило 175 тысяч (для сравнения, книгу Захара Прилепина „Ополченский романс“, вышедшую несколькими месяцами раньше, за тот же период искали 481 раз»).

13:35 Одиночные пикеты в центре Новосибирска, в том числе в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Фото t. me/civil_rep







12:54 Сотрудники заблокированного Sakh.com сообщили Тайге. инфо, что их ресурс — это не только местные новости и форум, из-за которых и могли заблокировать издание, но и различные популярные местные сервисы: от объявлений до онлайн-сервисов доставки еды, аренды квартир и продажи билетов.

«Самая крупная ИТ-компания Сахалина со штатом более 70 человек», — говорится в сообщении, поступившем редакции.

12:17 МВД согласовало новый законопроект о миграционной политике в России. Его внесет в Госдуму федеральное правительство, передает ТАСС.

По новому закону планируется создание трех реестров: электронного реестра работодателей, привлекающих мигрантов, реестра иностранных работников, а также реестра недобросовестных работодателей. Утверждается, что мигранты для пребывания в России должны будут получать «единый документ с электронным носителем» на 10 лет. Получить его можно будет после дактилоскопии и фотографирования.

Более того, для удостоверения нужны медицинские подтверждения отсутствия наркозависимости и инфекционных заболеваний, «которые могут представлять опасность для окружающих», а также ВИЧ. Мигранты также должны получить полисы ОМС или ДМС, уплатить государственную пошлину и оформить личный кабинет на сайте госуслуг.

11:53 Полиция Калуги задержала журналиста Дениса Старостина из-за комментария его коллеги Тимофея Радзиховского под сообщением замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева в группе блогера Дмитрия Пучкова. Чиновник, напомним, выразил поддержку Пучкову, канал которого на ютубе был заблокирован. «Держитесь, тезка! Мы за Вас отомстим», — писал он.

В реплаях к сообщению Радзиховский написал Медведеву: «Дмитрий, может уже хватит бухать?»

Силовики пытались добиться от Дениса Старостина информации о Радзиховском, передает «Сота». После задержания Старостина местные журналисты утратили доступ к своей группе во «ВКонтакте» «Гражданское общество Калужской области».

«Полиция пыталась отправить Старостина в Москву, остановившись лишь при виде его пресс-карты, — пишет „Сота“. — Сейчас журналисты „Гражданского общества…“ не обладают информацией о том, что произошло с журналистом после выхода из полиции».

11:45 Донос на Sakh.com еще 24 марта писала председатель сахалинской региональной организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова. «В последнее время популярный региональный форум превратился в площадку для откровенной антироссийской пропаганды. Здесь ежечасно появляются сообщения, порочащие Вооруженные силы нашей страны, распространяются ложные сведения о событиях на Украине», — утверждала она без конкретных примеров.

5 апреля доносчиками выступили руководитель сахалинского отделения ОНФ Алексей Казанцев и координатор проектов «Молодежка ОНФ» Александр Барышев.



11:30 Один из крупнейших сахалинских информационных сайтов Sakh.com заблокирован Роскомнадором без предупреждения, сообщило само издание. В реестре РКН указано, что весь сайт заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ от 5 августа.

«На данный момент у некоторых провайдеров не работают все домены Sakh.com и Sakhalin.info — новости, форум, объявления, авто, недвижимость, работа, бизнес, еда, билеты и другие сервисы», — пишет независимый сайт.



Читатели обратили внимание Тайги. инфо, что именно Sakh.com рассказал о жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой, которая бросила заплесневелый ботинок в мэра Дмитрия Цуканова из-за проблем с переселением из аварийного жилья.



Депутат Сахалинской областной думы Светлана Иванова попросила депутата Госдумы от региона Алексея Корниенко направить запрос в Генпрокуратуру по поводу блокировки Sakh.com: «Я утром обнаружила эту новость, была, конечно, шокирована, — говорит Иванова. — Это единственный источник, который нас всех сегодня держит на острие событий, которые происходят в Сахалинской области, и дает информацию, которая нам крайне нужна. Он объединяет. Поэтому для всех сахалинцев и курильчан он очень важен. И не только для них. Тот, кто уехал с Сахалина, тоже следит за этим информационным источником и получает полную информацию, дает свои отзывы и комментарии».

Другие политики и бизнесмены Сахалина также выразили поддержку порталу.



10:50 В городе Тында Амурской области введен режим ЧС из-за ливней. В городе смыло два моста, микрорайоны Таежный и Беленький отрезаны, передает РИА Новости.

Подтоплены жилые дома, заявили в МЧС.

10:25 Пресс-конференцию по итогам встречи Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи отменили по инициативе турецкого лидера, узнал «Ъ». Издание озаглавило заметку «Величественное превосходство».

«Пресс-конференция с Эрдоганом у них по времени не получается, у турецкой стороны. Мы-то собственно были готовы, но у них не получается по времени», — ранее сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

10:10 «Справедливая Россия» создала так называемую «группу по расследованию антироссийской деятельности» («ГРАД»). В нее вошли депутаты и сенаторы от эсеров, к ним примкнул депутаты Госдумы Иван Мусатов (ЛДПР) и актер Дмитрий Певцов («Новые люди»). Эти люди сразу же потребовала уволить телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева с Первого канала, обозвав их «агентами иностранного влияния».

Иван Ургант прокомментировал это в своем телеграм-канале.

Главное на утро 6 августа



• Музыкант Сергей Шнуров и бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера и называют «поваром Путина», посетили самопровозглашенную и признанную Кремлём ЛНР, утверждает РИА Новости со ссылкой на администрацию города Стаханов: «Неожиданные гости. Лидер группы „Ленинград“ Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев».



Но сам Шнуров в комментарии к посту Болонева в соцсетях заявил, что его изображение на фото — подделка. Он же сказал, что не знает опубликовавшего фото актера. Сергей Шнуров вернулся из отпуска и сейчас находится по работе в Турции, заявил агентству ТАСС пресс-секретарь группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин.

• Посольство Латвии в России приостановило оформление всех виз для гражданам РФ на неопределенный срок. Причины решения не уточняются.

Исключением, при котором посольство выдаст визу, станет необходимость поездки на похороны кого-либо из близких родственников в Латвии. До этого решение о прекращении выдачи россиянам вида на жительство для обучения приняла Эстония.

• Болгария прекратила выдавать туристические визы россиянам, сообщили в Ассоциации туроператоров. Под запрет попали даже визы для владельцев недвижимости.

Решение принято в ответ на объявление Россией 14 болгарских дипломатов персонами нон грата.

• Правительство Украины утвердило указ президента Владимира Зеленского о конфискации собственности РФ в стране. Речь идет о 903 объектах, а также корпоративных правах и имуществе, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.