«Убойный монтаж» Мишеля Хазанавичуса: «Снято!»

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Фильм-открытие Канн ﻿«Убойный монтаж» добрался до российского проката. На фестивале в окружении политики постмодернистская картина о зомби многим показалась совсем не к месту. Мы же попытались посмотреть фильм в отрыве от происходящего и понять, получилось ли у авторов создать действительно смешной фильм о живых мертвецах.

«Быстренько, дешевенько и средненько!»

Нелепый зомби, с синей кожей смурфа (Финнегэн Олдфилд), входит в кадр и трагично кусает главную героиню (Матильда Лутс), но врывается орущий режиссер (Ромен Дюрис) и отчитывает актрису за плохую игру. Первые полчаса ты постоянно пытаешься понять, что вообще происходит и когда это закончится. Автор Мишель Хазанавичус выбрал очень необычную структуру разделив фильм на три части и начав, с ее фактического конца.



Мы же для понимания начнем с начала. Режиссер плохих реклам и коммерческого кино, Реми, живет своей непритязательной жизнью, но во время одной из съемок, с интересным предложением, к нему приходит старый друг. Он нашел клиенток из Японии, готовых дать ему деньги на фильм про зомби. Но не все так просто - фильм должен быть снят одним кадром и показан в прямом эфире. До кучи это еще и адаптация японского сюжета со всеми именами и фишками страны восходящего солнца. По сюжету режиссер для съемок картины про зомби пробуждает реальных зомби. Именно с показа того, что получилось у Реми и его команды начинается фильм.

«Продолжай снимать!»

Постмодернистское решение по хронологии картины обуславливает и общий юмор первой трети. Матрешечная система – фильм в фильме дает в дополнение к этому любимый киношниками юмор о самих себе. После «Артиста» (2011) Хазанавичус вновь вернулся к теме кино, однако создал абсолютно противоположный черно-белой драматической истории сюжет, который откровенно стебет индустрию.

Чеховские ружья сначала стреляют, а только потом оказываются развешены, поэтому смеешься вначале просто с абсурда ситуаций на площадке. Экспозиция, как и положено, закрывается на 15-й минуте криком «продолжай снимать!». Хазанавичус задает формат рассказа через полный абсурд происходящего. Из-за этого, снижая градус в середине, фильм теряет в привлекательности. Вернуть нужную динамику получается лишь к последней трети, где мы наконец-то видим съемочный процесс со стороны Реми и все те фейлы, которые привели к неловкостям из начала.

«Я устал снимать дерьмо!»

Закольцованность сюжета приводит нас к яркому и доброму финалу. Режиссер не изобретает глубинных посылов, создав идеальный фильм на вечер. Во многом именно поэтому «Убойный монтаж» получил смешанную критику в Каннах. Зрителям не хватило глубины, и, наверняка, на общее восприятие повлиял скандал - до фестиваля фильм носил название «Z», но после начала событий в Украине давать такой фильм на открытии фестиваля после речи Владимира Зеленского было не очень уместно, так что заглавие поменяли на «Coupe» («Снято»).

Хазанавичус, пускай, и не создает шедевр на все времена, но «Убойный монтаж» однозначно один из самых ярких летних релизов. Юмор на грани фола и общая задумка сюжета играют как в плюс, так и в минус, главное понять, готовы ли вы к этому приключению.

Кирилл Букетов