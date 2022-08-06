Вагоны с углем сошли с рельсов в Новосибирской области

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Вагоны с углем сошли с рельсов в Новосибирской области
06 Авг 2022, 08:02

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Новосибирской области. В них перевозили уголь.

Сход двух вагонов с углем произошел на станции Барабинск в Новосибирской области утром 6 августа. Они были в составе поезда на 81 вагон, сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

«В результате инцидента никто не пострадал, опрокидывания состава не допущено. Задержек пассажирских и грузовых поездов нет, станция Барабинск работает в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.

Доследственная проверка начата по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).


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