Вагоны с углем сошли с рельсов в Новосибирской области
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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Новосибирской области. В них перевозили уголь.
Сход двух вагонов с углем произошел на станции Барабинск в Новосибирской области утром 6 августа. Они были в составе поезда на 81 вагон, сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.
«В результате инцидента никто не пострадал, опрокидывания состава не допущено. Задержек пассажирских и грузовых поездов нет, станция Барабинск работает в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.
Доследственная проверка начата по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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