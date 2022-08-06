Омич поджег диван и открыл газ в многоквартирном доме. Пострадали дети

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В одном из многоквартирных домов Омска произошел пожар. Местный житель мог специально поджечь мебель и открыть газ. Фото.

Пожар произошел в многоквартирном доме в на улице Краснознаменная в Центральном округе Омска. По предварительным данным, мужчина 1968 года рождения поджег диван и открыл газовые конфорки рано утром 6 августа, сообщили в региональном управлении СК РФ.

«Испугавшись пожара, соседка, 2006 года рождения, выпрыгнула из окна с 5 этажа, девушка госпитализирована, еще одному ребенку понадобилась помощь из-за отравления продуктами горения. Виновник пожара находится в больнице с ожогами», — рассказали в ведомстве.

Следственный комитет объявил проверку.

По данным областной прокуратуры, всего пострадали четыре человека, в том числе младенец, передает ТАСС.

По данным МЧС, во время пожара в Центральном округе Омска удалось спасти 27 человек.

UPD (13:05) Источник «Города55» рассказал, что 54-летний мужчина, который мог устроить пожар «находился в сильнейшей депрессии». Несколько месяцев назад его уволили с работы, а незадолго до возгорания он просил вызвать себе психиатрическую помощь, но приехавшие врачи не нашли причин для госпитализации.

Фото МЧС, СК и vk.com/omskgolos

