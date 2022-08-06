Школьница зарезала мать в день рождения в Бердске

06 Авг 2022, 09:18

Жестокое убийство произошло в Бердске Новосибирской области. Под подозрение попала 15-летняя девочка.

Тело женщины нашли в одной из пятиэтажек Микрорайона Бердска. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), сообщили «Бердск-Онлайну» в СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, женщину зарезала в ее день рождения собственная 15-летняя дочь.

Знакомая девочки рассказала «КП-Новосибирск», что та была «тихоней» и «в классе особо ни с кем не дружила».

По словам других знакомых, у школьницы были непростые отношения с матерью. Семья была неблагополучной. «Мать пила, и к дочери относилась как к грязи», — цитирует издание одного из «комментаторов в соцсетях».


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Школьница зарезала мать в день рождения в Бердске
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