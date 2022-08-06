Генпрокуратура назвала Новосибирскую область среди худших по числу нарушений нацпроекта «Здравоохранение»

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Более 500 нарушений, связанных с национальным проектом «Здравоохранение», нашли в регионах Сибири в 2022 году. Свыше половины приходится на Новосибирскую область, Красноярский край и Омскую область.

Генпрокуратура проверила исполнение мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в Сибирском федеральном округе. На них в 2022 году предусмотрено более 37 млрд рублей, за первую половину года было потрачено лишь 7,5 млрд, сообщили в сибирском управлении ведомства.



«Прокурорами регионов в округе в первом полугодии 2022-го в названной сфере выявлено более 500 нарушений законодательства, внесено свыше 270 представлений об устранении нарушений законодательства, объявлены 40 предостережений о недопустимости нарушения закона. По материалам прокурорских проверок следственными органами в Республике Хакасия и Томской области возбуждены четыре уголовных дела. По инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения привлечены 149 лиц. Более половины всех нарушений в данной сфере выявлено в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях», — рассказали в Генпрокуратуре.

В Новосибирской области работы по пяти фельдшерско-акушерским пунктам принимались, несмотря на несоответствие условиям госконтрактов. Общая стоимость превысила 1 млн рублей.

«В отношении должностных лиц заказчика, осуществивших приемку работ, возбуждены и рассматриваются три дела об административных правонарушениях по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ (приемка выполненной работы, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком)», — рассказали в ведомстве.



Кроме того, в Чистоозерном районе Новосибирской области были сорваны сроки строительства фельдшерско-акушерского пункта — должностное лицо подрядчика оштрафовали на 50 тыс. рублей по ч. 7 ст. 7.32 КоАП (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).

В Красноярском крае нарушения, например, нашли в медучреждении Ачинского района. В минздрав Омской области прокуратура внесла представление из-за нарушения сроков размещения и заключения контрактов на поставку медицинского оборудования и капремонта медучреждений по нацпроекту.

