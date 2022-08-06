Памятник в честь протестовавших против указа императора и убитых жителей появился в Омской области

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В Омской области установили памятник в честь жителей Тары и окрестных поселений, который отказались исполнять указ Петра I. Имперские власти сочли это бунтом и жестоко расправились с местным населением.

В городе Тара Омской области установили памятник в честь местных жителей, которые отказались подчиниться указу Петра I о престолонаследии. Об этом сообщили сами авторы проекта «ТарскийБунт1722».

Весной 1722 года в Таре и окрестных старообрядческих скитах выступили против присяги наследнику Петра I, по указу которого провозглашалось его личное право назначить себе любого преемника, но имени не называлось. Жители решили, что речь идет о присяге антихристу.

Старообрядцы отец Сергий и Иван Смирнов призвали местное население не присягать «наследнику». Письмо с обоснованиями, оформленное в доме казачьего полковника Ивана Немчинова, подписали более 200 человек. В день присяги они отдали его коменданту Тары. Всего же, по данным исследователя Сибири Герхарда Миллера, публичную акцию протеста поддержали около 700 жителей. Власти расценили это как бунт и прислали войска из Тобольска.

Часть протестующих укрылись в доме полковника Немчинова — 49 из них позже сдались, а остальные подорвали себя. Пятеро погибли, выживших позже казнили. Другая группа казаков засела оборонялась на протяжении четырех месяцев. А в ноябре имперские войска разгромили скит отца Сергия, где были захвачены 170 человек — найденные старообрядческие книги публично сожгли в Санкт-Петербурге.

В итоге Сергия четвертовали, более половины поддержавших письмо с отказом исполнять указ казнили. Общее число казненных, наказанных кнутом и сосланных исчислялось тысячами, писал историк Покровский. Численность жителей Тары сократилась почти вдвое, было разорено 500 домов.

Тара была основана в 1594 году. Со дня основания он был местом ссылки.