Новосибирцы пожаловались на жуткое качество воздуха

© airvoice.io
Новосибирцы пожаловались на жуткое качество воздуха
06 Авг 2022, 12:18

В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха. Жители пожаловались на затруднения при дыхании.

Жители центра Новосибирска с утра 6 августа жалуются Тайге.инфо на неприятный запах и проблемы с дыханием. В воздухе пахнет гарью.

По данным сервиса AirVoice, уровень загрязнения в городе к вечеру субботы достиг 7 баллов из 10. «Не рекомендуем выходить на улицу. Ожидается ухудшение», — предупреждает сервис.

При этом открытые сервисы, которые мониторят природные пожары, не показывают превышения норм углекислого газа в районе Новосибирска.


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