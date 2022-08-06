Новосибирцы пожаловались на жуткое качество воздуха

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В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха. Жители пожаловались на затруднения при дыхании.

Жители центра Новосибирска с утра 6 августа жалуются Тайге.инфо на неприятный запах и проблемы с дыханием. В воздухе пахнет гарью.

По данным сервиса AirVoice, уровень загрязнения в городе к вечеру субботы достиг 7 баллов из 10. «Не рекомендуем выходить на улицу. Ожидается ухудшение», — предупреждает сервис.

При этом открытые сервисы, которые мониторят природные пожары, не показывают превышения норм углекислого газа в районе Новосибирска.