Ребенок в Иркутской области умер из-за того, что мать не лечила и не кормила его

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В Иркутской области погиб 12-летний ребенок. Его мать обвинили в том, что она не обеспечила его едой.

Ребенок 2010 года рождения погиб в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области. По версии следствия, его мать на протяжении длительного времени не оказывала ему медицинскую помощь и не обеспечивала его питанием, рассказали в СК РФ по региону.

Ребенка увезли в областную больницу №2. Он скончался в реанимации.

«Кроме того, по версии следствия, длительное время с апреля по 5 августа должностные лица, сотрудники и работники органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а именно: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО „Эхирит-Булагатский район“, управления социальной защиты населения по Эхирит-Булагатсокому району, управления образования МО „Эхирит-Булагатский район“, ОГБУЗ „Областная больница № 2“, межрайонного управления министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области №2, муниципального отдела МВД России „Эхирит-Булагатский“ ненадлежащим образом исполняли свои обязанности (бездействовали), что выразилось в непринятии мер реагирования по выявлению факта нахождения малолетнего мальчика в социально-опасном положении», — рассказали в ведомстве.

В итоге уголовное дело в отношении 34-летней матери возбуждено по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Женщину арестовали.

Кроме того, возбуждено дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики района (ч. 2 ст. 293 УК).