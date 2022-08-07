Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 156

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Российские олигархи под санкциями выводят деньги из РФ.

17:00 В России начнет продаваться «Бела-Кола», которую дают телятам на Шкловской ферме в Беларуси. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ.

Напиток животным давали для лечения пищеварительных расстройств.

«По составу и технологиям что одна, что вторая плюс-минус одинаковые, единственное отличие — в белорусской коле есть кофеин. Телята пьют и бодреют», — заявил директор колхоза Виталий Закордонский.

16:15 Полицейские в Красноярске задержали пикетчицу Марию Самородскую с плакатом «Почему в России мнение стало преступлением?». Вскоре ее отпустили из отдела. Ей вменяют административную статью о «дискредитации российской армии», передает ОВД-Инфо**.

14:43 Миллиардер Олег Дерипаска в своем тг-канале отметил, что Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия «как всегда прошел незамеченным».

«Оно как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией, угрожая в течение всего нескольких часов расправиться с ней раз и навсегда. Сахаров и многие другие ученые последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», — подчеркнул Дерипаска.



14:25 На берегу карьера во Всеволожске установили 35 деревянных крестов. На каждом из них — QR-код, ведущий на публикацию о похоронах погибших во время «спецоперации» в Украине российских военнослужащих.

Фото: t.me/sotaproject



13:38 Интерес к покупкам полисов каско с защитой от угона вырос в первом полугодии 2022 года на подержанные автомобили из-за «дефицита новых машин и деталей в России», передает РИА Новости.

12:31 «Ростех» заявил, что получил от Google уведомление о блокировке его YouTube-канала «из-за санкций», поэтому с 7 августа переходит на RuTube.

12:14 Patreon и Grammarly стали недоступны в России, передает «Роскомсвобода».

Правозащитный проект обратил внимание на то, что Генпрокуратура РФ ограничила доступ к заявлению редакции DOXA, выложенному на Patreon 25 февраля. Но поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, то весь сайт оказался недоступным. В заявлении журналисты выступили против «спецоперации» в Украине.

С такой же проблемой столкнулся онлайн-сервис Grammarly, который помогает писать тексты на английском. Блокировке подверглась страница с заявлением сервиса, что он приостанавливает свою работу на территории России и Беларуси.



12:02 Twitter ограничил действие учетной записи Евгения Ройзмана, но через некоторое время снял ограничения, передает Republic*.

Старые твиты и реплаи политика были доступны. При этом он мог читать твиттер, а писать новые твиты или отвечать другим пользователям — нет.

Главное на утро 7 августа

• Замглавы администрации Новой Каховки, подконтрольной ВС РФ, погиб после покушения. Его смерть РИА Новости подтвердил пророссийский руководитель Каховского района Херсонской области.

По словам источника агентства, в чиновника несколько раз выстрелили неизвестные, предположительно, из пистолета Макарова.

• Попавшие под санкции после 2014 года российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги могли воспользоваться лазейкой в британском законодательстве и получить возможность выводить деньги из РФ.

Они это сделали.

Аркадий и Борис Ротенберги использовали тип компании, от которой закон не требует идентифицировать ее настоящих владельцев, выяснили BBC.

Sinara Company LP было создано в январе 2017 года с юридическим адресом в самом центре Лондона. В документах говорилось, что она занимается «туризмом и продажей билетов». В 2017—2018 годах фирма отправила 14 электронных переводов на общую сумму $ 133 тыс. консультанту по искусству, который, как говорится в отчете американского сената, «способствовал покупкам для Ротенбергов».

• Посольство Болгарии в Москве сообщило, что страна все-таки продолжает выдачу туристических виз россиянам:

«В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем».

При этом 5 августа Ассоциация туроператоров России заявила, что Болгария на неопределенный срок приостановила выдачу россиянам туристических виз и виз для владельцев недвижимости на фоне объявления персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии.

• Следственный комитет возбудил уголовное дело против 26-летней жительницы Керчи, станцевавшей на постаменте у Вечного огня и бросившей в него венок. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Крыму.

Девушку подозревают в вандализме (статья 214 УК). По версии следствия, она, будучи пьяной, станцевала на постаменте у огня, а потом бросила на газовую горелку пластиковый венок, который расплавился и потушил пламя.



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**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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