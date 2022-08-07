Обвиняемого в растлении подростка забайкальца спустя двенадцать лет задержали в Красноярском крае

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Жителя Забайкальского края, который мог растлить подростка, арестовали в Красноярском крае. Мужчина сбежал от следствия в 2010 году.

59-летнего жителя Забайкалья, которого обвиняют по ч. 2 ст. 135 УК (совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), задержали, сообщили в пресс-службе краевого управления СК 7 августа.

По версии следствия, в 2010 году обвиняемый совершил «развратные действия» в отношении 12-летнего подростка. Мужчина сбежал и 12 лет находился в розыске. И только в 2022 году его нашли сотрудники полиции и СК.

Забайкальца отправили в СИЗО.

По сведениям «Чита.Ру», мужчину задержали мужчину в Красноярском крае.