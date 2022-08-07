Обвиняемого в растлении подростка забайкальца спустя двенадцать лет задержали в Красноярском крае
© Сергей Коньков/dp.ru
Жителя Забайкальского края, который мог растлить подростка, арестовали в Красноярском крае. Мужчина сбежал от следствия в 2010 году.
59-летнего жителя Забайкалья, которого обвиняют по ч. 2 ст. 135 УК (совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), задержали, сообщили в пресс-службе краевого управления СК 7 августа.
По версии следствия, в 2010 году обвиняемый совершил «развратные действия» в отношении 12-летнего подростка. Мужчина сбежал и 12 лет находился в розыске. И только в 2022 году его нашли сотрудники полиции и СК.
Забайкальца отправили в СИЗО.
По сведениям «Чита.Ру», мужчину задержали мужчину в Красноярском крае.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Два человека погибли при столкновении лодки с речным порогом в Красноярском крае Экс-министра здравоохранения Республики Алтай отправили в СИЗО Обвиняемого в растлении подростка забайкальца спустя двенадцать лет задержали в Красноярском крае Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 156 Ребенок в Иркутской области умер из-за того, что мать не лечила и не кормила его
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo