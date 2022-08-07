Экс-министра здравоохранения Республики Алтай отправили в СИЗО

© altai-republic.ru. Павел Решетов

Бывший министр здравоохранения Республики Алтай Павел Решетов арестован. Его подозревают в получении взяток на сумму не менее 400 тыс. рублей.

Экс-министра здравоохранения Республики Алтай Павла Решетова отправили в СИЗО, сообщили в пресс-службе управления СК по региону 7 августа.

Ранее в ведомстве подтвердили уголовное дело против Решетова. Оно возбуждено в отношении него и двух других работников медицинских учреждений республики по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере).

«По версии следствия 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, лично получил от учредителя ООО „Данарт“ взятку в крупном размере в сумме не менее 400 тыс. рублей за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование заключению с ООО „Данарт“ государственного контракта на покупку медицинской организацией двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией, обеспечение беспрепятственного принятия товаров и своевременную оплату по контракту», — рассказывали в ведомстве.

ООО «Данарт», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Николаю Комиссарову. Его подозревают по пункту «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

«Аналогичные преступления совершены в разный период времени двумя работниками системы здравоохранения республики, получившим взятку от предпринимателей в размере 115 тыс. рублей и 200 тыс. рублей», — отметили в СК.

Решетов не признал вину. Остальные обвиняемые дали признательные показания, их отправили под подписку о невыезде.

