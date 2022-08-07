Два человека погибли при столкновении лодки с речным порогом в Красноярском крае

В Красноярском крае лодка с тремя туристами налетела на речной порог. Погибли два человека.

В Красноярском крае погибли два человека при столкновении лодки с речным порогом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону 7 августа.



«Сегодня утром в Енисейском районе, по предварительным данным, произошло столкновение лодки с речным порогом. В лодке находились три человека — мужчина и две женщины», — уточнили в МЧС.

Тело мужчины обнаружили очевидцы, тело женщины нашли спасатели