Склад с рапсовым маслом сгорел в Красноярском крае

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Склад с рапсовым маслом сгорел в Красноярском крае
08 Авг 2022, 05:37

В Красноярском крае загорелся склад с рапсовым маслом и жмыхом. Помещение уничтожено.

Металлический ангар с рапсовым маслом загорелся в Минусинском районе Красноярского края, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС утром 8 августа. Предварительная площадь пожара составила 600 кв. метров.

Один из пожарных рассказал «Власти труда», что на складе было около 15 тонн масла и жмых. Огонь охватил всю площадь хранилища.

На тушении пожара работабт 26 человек и шесть единиц техники.


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