Склад с рапсовым маслом сгорел в Красноярском крае
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В Красноярском крае загорелся склад с рапсовым маслом и жмыхом. Помещение уничтожено.
Металлический ангар с рапсовым маслом загорелся в Минусинском районе Красноярского края, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС утром 8 августа. Предварительная площадь пожара составила 600 кв. метров.
Один из пожарных рассказал «Власти труда», что на складе было около 15 тонн масла и жмых. Огонь охватил всю площадь хранилища.
На тушении пожара работабт 26 человек и шесть единиц техники.
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