«Отдыхающим не мешал»: туристы обнаружили тело на пляже алтайского курорта
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Отдыхающие на алтайском курорте Яровое обнаружили тело прямо на берегу. Как выяснила Тайга.инфо, в озере утонул пожилой мужчина, проводится проверка. «Без присмотра» погибшего не оставляли, заверили редакцию.
Туристы сообщили Тайге.инфо, что им пришлось отдыхать 7 августа на пляже озера Яровое рядом с чьим-то телом, впрочем, оно было накрыто и охранялось.
«Отдыхающим никак не мешал. Хотя прямо рядом с ним никто не размещался. Да и не все поняли», — рассказал один из свидетелей.
Как уточнили Тайге.инфо в СК по Алтайскому краю, 7 августа в озере Яровое действительно утонул 72-летний мужчина.
«Он был укрыт, охрана стояла, — сообщили Тайге.инфо в СК. — Проверка проводится по этому факту».
Погибший является местным жителем.
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