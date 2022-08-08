Десятилетнему новосибирцу с ДЦП нужно дорогое лечение, чтобы ходить

© Валерия Огурная. Данил Бомбенко

Данил Бомбенко из Новосибирска родился недоношенным и дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В полтора года ребенку поставили диагноз ДЦП. Сейчас ему десять лет. Благодаря бесконечным реабилитациям мальчик научился шагать с тростями. Но чтобы ходить самостоятельно, нужно продолжать лечение, курс которого стоит более 200 тыс. рублей. Как помочь, узнала Тайга.инфо.

«Сын родился недоношенным, весил меньше 2 кг, сам не дышал, его подключили к аппарату ИВЛ. С первых месяцев малыш заметно отставал в физическом развитии, у него был сильно повышен мышечный тонус, движения были скованны. В полтора года ему поставили диагноз ДЦП, — рассказывает мама Данила Любовь Бомбенко. — Мы сразу начали его лечить — возили на реабилитацию, занимались дома».

Благодаря лечению у Данила снизился тонус мышц, он начал брать и удерживать мелкие предметы, переворачиваться, ползать. После нескольких курсов реабилитации мальчик научился шагать, сначала держась за одну руку, потом — с тростями-крабами.

«У мальчика детский церебральный паралич, значительные двигательные нарушения. Лечение нужно продолжить для закрепления достигнутых результатов и формирования новых навыков. Требуется нормализовать мышечный тонус, укрепить мышцы спины, научить мальчика правильной походке с опорой равномерно на обе руки и обе ноги, затем с опорой на одну руку и ногу», — объясняет невролог томского детского ребцентра «Шаг вперед» Оксана Жексенова.

Данил окончил второй класс, он общительный, любознательный, хорошо учится, любит петь, читать стихи. Главная задача — чтобы он мог ходить самостоятельно, отмечает мама мальчика.

«Весь наш семейный доход уходит на лечение сына. Муж работает водителем, я получаю выплаты по инвалидности Дани. Лечение нужно продолжать, и мы вынуждены вновь просить о помощи», — добавляет она.

Курс лечения для Данила Бомбенко стоит 252,9 тыс. рублей, на него уже собрали 23,3 тыс. рублей, осталось еще около 229,6 тыс. рублей.

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