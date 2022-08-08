Статистики зафиксировали падение реальной зарплаты новосибирцев

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Новосибирской области в январе-мае выросла на 13% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Однако реальный доход новосибирцев сократился — только по официальным данным, на 2%.

Новосибирскстат обнародовал данные о доходах жителей региона. По информации ведомства, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-мае 2022 года составила 48 748. К январю-маю 2021 года рост составил 13%.



При этом реальная начисленная заработная плата (характеризует покупательную способность заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги) в сравнении с январем-маем 2021 года сократилась на 2%.

В мае годовая инфляция в Новосибирской области составила 17,93%. Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в мае достиг 22,77%, следует из данных Банка России.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания) в Сибирском федеральном округе в январе — мае 2022 года составила 52 756 рублей.