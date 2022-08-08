Группу полицейских в Братске задержали за взятки на экзаменах

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Группу полицейских в Братске задержали за взятки на экзаменах
08 Авг 2022, 08:56

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о получении взяток сотрудниками полиции Братска. Среди них оказался начальник подразделения ГИБДД, которое ответственно за регистрацию машин и выдачу прав.

«В августе 2019 года начальник РЭО [регистрационно-экзаменационного отделения] ГИБДД МУ МВД России „Братское“, действуя группой лиц с другими должностными лицами своего подразделения, получил денежные средства в виде взятки за организацию фиктивной сдачи теоретической части экзамена для получения водительского удостоверения кандидатами, которым для получения правильных ответов выдавались технические средства для удаленной помощи консультантом, отвечающим за подготовку к экзамену, — считают в СК РФ по Иркутской области. — В преступную схему также был вовлечен местный коммерсант».

По версии следствия, взятка в 2019 году — лишь один из эпизодов. Силовики проверяют информацию о «многомиллионных суммах суммах взяток».

Дело возбуждено по пункту «а» ч. 5 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки группой лиц) на основании материалов ФСБ.

Сколько именно полицейских задержано помимо начальника регистрационного отделения братского управления ГИБДД не уточняется. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.


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