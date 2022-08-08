Застраивающие Новосибирск компании вошли в число лидеров общероссийского рейтинга

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Темпы сдачи жилья в 2022 году в Новосибирске почти на 50% превышают аналогичный показатель 2021 года. Возводится свыше 3,3 млн кв. метров. По площади строящегося жилья регион занимает шестую строчку в РФ. В числе общероссийских лидеров по объемам строительства несколько компаний, работающих в Новосибирске.

В 2022 году в Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию не менее 1,7 млн кв. метров жилья. По данным властей региона, сдано 1,1 млн кв. метров, что на 49,9% выше показателей 2021 года.

Согласно отчету Единого ресурса застройщиков, сейчас в области строится 3,3 млн кв. метров жилья. Она занимает шестую строчку по площади возводимого профессиональными застройщиками жилья в РФ с долей в 3,2%.

Лидером является Москва с 18%. Из нестоличных регионов новосибирцев обошли Краснодарский край и Свердловская область.

Из застройщиков, работающих на новосибирском рынке, в топ-50 по объемам строительства вошли три компании: «Брусника», Томская ДСК, а также местная ГК «Расцветай».

Средняя площадь возводимых в регионе квартир составляет 49,8 кв. метров.

По состоянию на август 2022 года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья в России составила 147, 4 тыс. рублей за квадратный метр, в Новосибирской области, по данным Единого ресурса застройщиков, этот показатель равен 94,5 тыс. рублей — регион вошел в число 15 лидеров по цене «квадрата».