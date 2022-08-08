Застраивающие Новосибирск компании вошли в число лидеров общероссийского рейтинга

© flickr.com/brusnika
Застраивающие Новосибирск компании вошли в число лидеров общероссийского рейтинга
08 Авг 2022, 09:30

Темпы сдачи жилья в 2022 году в Новосибирске почти на 50% превышают аналогичный показатель 2021 года. Возводится свыше 3,3 млн кв. метров. По площади строящегося жилья регион занимает шестую строчку в РФ. В числе общероссийских лидеров по объемам строительства несколько компаний, работающих в Новосибирске.

В 2022 году в Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию не менее 1,7 млн кв. метров жилья. По данным властей региона, сдано 1,1 млн кв. метров, что на 49,9% выше показателей 2021 года.

Согласно отчету Единого ресурса застройщиков, сейчас в области строится 3,3 млн кв. метров жилья. Она занимает шестую строчку по площади возводимого профессиональными застройщиками жилья в РФ с долей в 3,2%. 

Лидером является Москва с 18%. Из нестоличных регионов новосибирцев обошли Краснодарский край и Свердловская область.

Из застройщиков, работающих на новосибирском рынке, в топ-50 по объемам строительства вошли три компании: «Брусника», Томская ДСК, а также местная ГК «Расцветай».

Средняя площадь возводимых в регионе квартир составляет 49,8 кв. метров.

По состоянию на август 2022 года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья в России составила 147, 4 тыс. рублей за квадратный метр, в Новосибирской области, по данным Единого ресурса застройщиков, этот показатель равен 94,5 тыс. рублей — регион вошел в число 15 лидеров по цене «квадрата».


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Новосибирск был столицей науки. Теперь он стал центром научных репрессий
Илья Кабанов
Ученые находят решения проблем, стоящих перед человечеством. Поэтому их аресты — это репрессии против будущего.
Последние материалы
08 Авг, 12:28
Житель Алтайского края вышел из тюрьмы, задушил мать и забыл
08 Авг, 12:08
Количество случаев коронавируса в Новосибирской области увеличилось почти вдвое
08 Авг, 11:51
Новосибирцы и красноярцы оплатят кампанию томского врио губернатора
08 Авг, 11:01
Новосибирский губернатор решил помешать застройке на связанной с влиятельным депутатом земле
08 Авг, 10:00
Глава правительства Кузбасса ушел в отставку
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования