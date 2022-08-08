Глава правительства Кузбасса ушел в отставку

© shahter.ru. Вячеслав Телегин (слева)

Глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин подал в отставку. Власти объяснили это состоянием здоровья.

«По собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья ушел в отставку председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин», — сообщили в пресс-службе региональной администрации 8 августа.

Исполнение обязанностей возложено на первого вице-премьера, министра финансов региона Игоря Малахова.

Вячеслав Телегин родился в 1969 году. Был горнорабочим, затем — учеником подземного электрослесаря на шахте имени Ярославского. В 2009 году поступил на муниципальную службу, а уже в 2010 году избран мэром Ленинск-Кузнецкого от «Единой России». Во время кампании утверждалось, что на него было совершено покушение — нападавший якобы угрожал водителю Телегина пистолетом, сел в его машину, а когда в автомобиль уселся Телегин, потребовал от того 30 млн рублей. Но чиновник вместе с водителем сами обезвредили мужчину.

В 2018 году Телегин стал заместителем губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. Затем получил пост первого замгубернатора в должности председателя правительства региона.