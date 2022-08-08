Количество случаев коронавируса в Новосибирской области увеличилось почти вдвое
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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области выросло почти на 80% за неделю — до 806 случаев, сообщил глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.
«За неделю — 806 случаев, что больше предшествующей недели практически в 1,8 раза. Видим тенденцию нарастания эпидпроцесса, то есть каждую неделю видим увеличение количества заболевших. Коэффициент распространения увеличился», — сказал Щербатов на совещании в правительстве области, пишет ТАСС.
По данным минздрава, всего в регионе зарегистрировано более 262 тыс. случаев заболевания, в том числе за прошедшие сутки — 135, госпитализирован 21 человек.
Вакцинированы 1,6 млн жителей Новосибирской области.
На прошлой неделе рост заболеваемости ковидом по сравнению с предыдущей составил 20%, неделей ранее — 10%.
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