Житель Алтайского края вышел из тюрьмы, задушил мать и забыл

Житель Алтайского края пойдет под суд за убийство собственной матери. Он приехал к ней, освободившись из мест лишения свободы, и, как полагает следствие, задушил. Сам мужчина вспомнить убийство не смог.

Алейским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела 62-летнего жителя Чарышского района, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).



«По данным следствия, обвиняемый после отбытия наказания в местах лишения свободы за убийство, стал проживать со своей 82-летней матерью в одном из сел Чарышского района. В один из дней марта мужчина нанес ей несколько ударов по лицу, а затем задушил. От полученных травм пожилая женщина скончалась», — говорится в сообщении СК.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал «частично, утверждая, что не помнит обстоятельств произошедшего».

Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.