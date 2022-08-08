Сеть «МегаФона» модернизировали в Новосибирской области

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Сеть «МегаФона» модернизировали в Новосибирской области
08 Авг 2022, 13:50

В Новосибирской области прошла модернизация сетей сотового оператора «МегаФон». Компания отчиталась об увеличении скорости мобильного интернета.

«МегаФон» провел модернизацию почти 400 базовых станций в регионе, запустив на них сеть в диапазоне 900 МГц, сообщили в пресс-службе самого оператора. Обновления инфраструктуры затронули более 60 поселений, включая крупные города и отдаленные деревни.

«Сотовый сигнал этой частоты лучше проходит через препятствия и дальше распространяется — радиус охвата составляет 35 км, что в четыре раза больше, чем в диапазоне 1800 МГц. Это позволило „МегаФону“ значительно расширить покрытие сети LTE в области», — утверждают в компании.

«Девятисотый диапазон имеет значительные преимущества прежде всего для развития сети в сельской местности — а для нас это одна из приоритетных задач», — уточнил директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

По данным компании Ookla за второй квартал 2022-го медианная скорость скачивания у «МегаФона» в регионе составила 26,03 Мбит/с.


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