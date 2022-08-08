Пропажа препарата «Дриптан» в России грозит детям смертью. Тайга.инфо рассказывает, как выживают семьи

© иллюстрация Дианы Днепр

В российские аптеки перестали поставлять урологический препарат «Дриптан» американского производства. Он единственный разрешен пациентам младше 14 лет с диагнозом Spina Bifida и нарушениями работы мочевого пузыря. Родители пересылают таблетки друг другу по почте, потому что пропуск грозит проблемами с почками, а в худшем случае полным их отказом, узнала Тайга.инфо. Без лекарства могут остаться тысячи детей, но Минздрав не вносит его в реестр жизненно важных.

Первые сигналы о пропаже препарата «Дриптан» из российских аптек начали приходить еще в марте 2022 года, сообщила Тайге.инфо основателя фонда «Спина Бифида» Инна Инюшкина.



Дриптан показан пациентам с травмами и опухолями позвоночника, в том числе с врожденным пороком его развития. Его применяют для лечения повышенного давления в мочевом пузыре (внутрипузырной гипертензии). Это единственное лекарство, которое по инструкции разрешено пациентам младше 14 лет. При этом оно не включено в список жизненно важных в России.

Врожденный порок развития позвоночника — Spina Bifida. У некоторых детей он протекает бессимптомно, у других возникают тяжелые неврологические дисфункции. Одноименный фонд помогает детям и взрослым с нарушениями спинного мозга. На протяжении всей жизни людям с этим диагнозом необходимо медицинское сопровождение и поддержка.

Лекарство производит американская Abbott, которая, по сведениям «Коммерсанта», заявила о приостановке ввоза дриптана в Россию до второго квартала 2023 года. В компании утверждают, что ситуация не связана с санкциями.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о принятом ООО „Эбботт Лэбораториз“ решении приостановить обращение лекарственного препарата „Дриптан“ в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний данной серии препарата на соответствие требованиям нормативной документации по показателю „Родственные примеси“», — говорится в письме Росздравнадзора (копия имеется в распоряжении Тайги. инфо).

Ведомство распорядилось, чтобы территориальные органы проконтролировали изъятие лекарства.

«Мы вели работу по бесплатному получению дриптана и включению его в реестр [жизненно важных лекарственных средств] на уровне государства, поэтому о пропаже узнали сразу, — рассказала Тайге.инфо соосновательница „Спина Бифида“ Инна Инюшкина. — Обращались к поставщику и производителю — никакого ответа не было. Только под давлением СМИ поставщик показал нам письмо от Росздравнадзора, и мы забили тревогу: тысячи детей остались без необходимого препарата. Дриптан поставляли в Россию с 1991 года. Если что-то не так с конкретной партией, можно завезти ту, которая продается в Европе или США, но лекарство просто решили изъять без замены. Всё это выглядит очень странно».

В Росздравнадзоре уточнили, что изымают 18 тыс. упаковок дриптана. По оценкам основателя «Спина Бифида», запасов лекарства в некоторых регионах хватит максимум на пару месяцев. В 30 субъектах он уже закончился, добавила она.

«Таблетки практически не найти, родители их пересылают друг другу по почте. Полноценной альтернативы, к сожалению, нет», — отметила Инюшкина.

Сейчас на попечении «Спина Бифида» 1100 детей, которым дриптан нужен ежедневно. Но есть и те, кто не обращаются в фонд — их может быть больше 5 тыс., подчеркнула собеседница Тайги.инфо.

«Аналогов нет». Как выживают пациенты в регионах

«Нехватка препарата у нас началась где-то с месяц назад. Дриптан очень хорошо помогает, у ребенка нет остаточной мочи в мочевом пузыре, она также не попадает обратно в почечные лоханки. Какие запасы? Да их почти нет у нас. Если до конца августа хватит — и то хорошо. Аналогов тоже нет. Сейчас дочь находится в урологии. Не знаю, что дальше будет», — поделилась с Тайгой.инфо жительница Алтайского края Лидия, ребенку которой исполнился год и восемь месяцев.

Анна из Тульской области пропажу дриптана заметила в конце июля, до этого «препарат всегда был в аптеках». Сейчас ее 13-летнему сыну Вадиму приходится принимать аналог, который не исследовали для применения детьми. Подростку он «не совсем подходит».

«Действие этого лекарства значительно отличается. И чтобы почувствовать хоть какой-то эффект, приходится пить очень большую дозу на свой страх и риск. Ее нам назначил врач. Без дриптана у Вадима в целом может ухудшиться здоровье. Сына придется перевести на домашнее обучение, чтобы следить за его состояниям. При Spina Bifida мочевой пузырь становится гиперактивным и часто сокращается. Это состояние очень опасно для ребенка», — объяснила она.

«Запасался дриптаном в марте, осталось примерно на месяц, — рассказал рязанец Виктор, который воспитывает двухлетнего сына Илью. — Сейчас ребенок чувствует себя нормально, проблем нет, но скоро начнутся. Доктор сказал, что ребенку грозит рефлюкс, то есть забрасывание мочи обратно в почку».

Екатерина из Воронежа успела купить для семилетнего сына Миши три пачки дриптана в июле, к августу его не оказалось ни в одной из аптек города. У мальчика рефлюкс четвертой степени, и пропуск лекарства «негативно скажется на его здоровье».

«У дриптана действующее вещество — оксибутинин, больше таких препаратов нет в России», — добавила женщина.

В Новосибирской области, по данным сервиса Lekvapteke, дриптан доступен только в одной аптеке под заказ.

«Мы скупили остатки в аптеках, хватит только на пять месяцев, а дальше — неизвестность, — отметила жительница новосибирского Бердска Елена. — Отсутствие дриптана чревато для моей дочери постоянными болезнями почек, что повлечет операцию. Во-вторых, это полный отказ от социализации, так как без дриптана моча течет бесконтрольно. Из-за этого [моя дочь] Соня не сможет посещать бассейн, а это — основная часть ее реабилитации. Бассейн ей нужен пожизненно, как и дриптан».

Сейчас Соне — восемь, лекарство она принимает с двух лет.

Минпромторг утверждает, что «проработает возможность выпуска» дриптана с российскими компаниями так же, как и «возможность применения механизма параллельного импорта».

«Мы боимся потерять детей»

У детей со Spina Bifida и врожденными патологиями есть вероятность отказа почек, а это — смерть, говорит соосновательница фонда Инна Инюшкина.

«Мы боимся потерять детей. Обследуем их бесконечно, назначаем грамотное лечение, а сейчас это будет невозможно. Еще одна проблема в том, что в нашей стране очень мало нейроурологов. То есть людям из разных регионов придется ехать в Питер, Екатеринбург, Казань, либо Москву, чтобы получить альтернативное лечение. Это не просто сходить в поликлинику около дома, ты должен записываться на платную консультацию в другом городе. Это сильно усложнит жизнь детям», — подчеркнула она.

Без дриптана у пациентов возвращаются те нарушения, которые у них были при рождении. Останавливать прием препарата нельзя, объяснил Тайге.инфо нейроуролог из Екатеринбурга Артем Бершадский.

«Сейчас придется искать пути решения, чтобы использовать препараты из той же группы, но с противопоказаниями для детей. Это делается с помощью врачебной комиссии, либо консилиума, — уточнил медик. — К тому же нам пока неизвестны детские дозировки препаратов, их переносимость. Значит придется подбирать какое-то время. На складах вообще не осталось запасов, только у пациентов».

Фонд «Спина Бифида» отправил в Минздрав РФ обращение с подписями родителей детей, которые столкнулись с перебоями препарата.

«В министерстве считают, что если лекарство не внесено в список жизненно важных препаратов, они не имеют к этому отношения», — говорит Инюшкина.

«Спина Бифида» готовит запрос о срочном внесении дриптана в реестр, тогда «Минздраву как угодно придется обеспечивать им детей».





Подготовила Ирина Беляева