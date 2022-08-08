Командир красноярской части угрожал убить караул и похитил оружие

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Майор Вооруженный сил РФ признан виновным в похищении оружия из воинской части и оскорблении начальника городского отдела МВД в Красноярском крае. Он получил реальный срок.

Красноярский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело майора Руслана Яхина. Его обвиняли в двух эпизодах применения насилия к представителю власти (ч. ст. 318 УК), оскорблении представителя власти (ст. 319 УК), незаконном приобретение оружия с использованием служебного положения (пункт «б», ч. 3 ст. 222 УК) и хищении оружия (ч. 4 ст. 226 УК), говорится в карточке производства на сайте суда.

Яхин был командиром одной из воинских частей, уточнили в пресс-службе суда. В июле 2021 года он отдыхал со своими товарищами и употреблял спиртное.

«В ходе бытового конфликта он решил похитить из вверенной ему воинской части оружие в целях дальнейшего устрашения своих оппонентов, — рассказали в суде. — <…> Он прибыл в часть, где зашел в оружейную комнату под предлогом проверки сохранности оружия, похитил из сейфа автомат и патроны к нему, после чего, угрожая вооруженной охране, покинул территорию части и направился к себе домой».

Как пояснили в пресс-службе военных судом Сибири, Яхин угрожал убить караульных.

Когда к нему домой приехали сотрудники полиции, он отказался сдаться. На месте даже был начальник городского отдела МВД, которого, по версии следствия, Яхин и стал оскорблять во время переговоров. Но в итоге он сдал оружие, выбросив его из окна.

Суд приговорил майора к 7 годам колонии строгого режима. Решение пока не вступило в силу.

