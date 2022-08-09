Грузовик врезался в автобус в Новосибирской области. Пострадали 11 человек

© Пресс-служба МВД
Грузовик врезался в автобус в Новосибирской области. Пострадали 11 человек
09 Авг 2022, 06:20

В Новосибирской области произошло серьезное ДТП с пассажирским микроавтобусом. Пострадали 11 человек.

Грузовик двигался по дороге К-17Р в Ордынском районе региона и при развороте врезался в микроавтобус, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В автобусе ехали 10 пассажиров. Они и водитель получили травмы различной степени тяжести.


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