Грузовик врезался в автобус в Новосибирской области. Пострадали 11 человек
© Пресс-служба МВД
В Новосибирской области произошло серьезное ДТП с пассажирским микроавтобусом. Пострадали 11 человек.
Грузовик двигался по дороге К-17Р в Ордынском районе региона и при развороте врезался в микроавтобус, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В автобусе ехали 10 пассажиров. Они и водитель получили травмы различной степени тяжести.
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