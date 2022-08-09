Митинг памяти жертв политических репрессий прошел в Чите

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В Чите прошел митинг памяти жертв политических репрессий. На него пришли даже сити-менеджер и представитель губернатора. Бывший начальник регионального НКВД лично санкционировал расстрельные списки и организовывал пытки, говорили свидетели.

Митинг в День памяти жертв политических репрессий прошел в мемориальном комплексе у села Смоленка в Чите, где захоронены жертвы массовых репрессий 1937−1938 годов. Об этом сообщили в администрации города 9 августа.

На митинге выступили историки-краеведы Александр Лыцусь и Геннадий Жеребцов, а также сити-менеджер Читы Александр Сапожников и замруководителя руководителя администрации губернатора Александр Якимов.

Участники возложили цветы к мемориалу.

По данным, Книги памяти жертв политических репрессий в Забайкалье, в регионе уже установлено более 10 тыс. жителей, расстрелянных, а также умерших в ходе следствия и в лагерях ГУЛАГа.

Пытки в Забайкалье

В 1959 году проходило следствие, в частности, над начальником УНКВД по Читинской области Григорием Хорхориным по делам о массовых репрессиях граждан. В постановлении прокурора говорилось, что Хорхорин лично организовывал аресты и пытки жителей, в том числе китайского населения Забайкалья (материалы опубликованы в Книге памяти) под предлогом дел о «контрреволюционной деятельности».

«Допрошенный бывший начальник УНКВД по Читинской области Кирчанов показал, что Хорхорин вместе с прибывшими с ним в октябре 1937 года для работы в УНКВД Видякиным, Каменевым, Перским и Врачёвым организовали массовые репрессии против советских граждан и партийно-советского актива. <…> Для получения от арестованных „признаний“ в антисоветской деятельности к ним применялись меры физического воздействия».

Арестованных, как следует из показаний свидетелей, сажали на острие опрокинутой табуретки, избивали до смерти. В отношении них чекисты устраивали «провокации» и «подлоги».

Интересно, что уже в 1938—1940 годах были арестованы и сами подчиненные Хорхорина. В суде чекисты решили свидетельствовать против своего же начальника.

Бывший работник особого отдела НКВД по Забайкальскому военному округу Зиновьев говорил суду: «По указанию Хорхорина и Видякина выбивали показания на кого нужно. Арестовывали всех харбинцев (вероятно, речь о жертвах репрессий по „Харбинскому делу“), корейцев, поляков, немцев, китайцев. Аресты санкционировались по спискам. При существующей системе допросов „признавались“ все. Дела рассматривались на Тройке под председательством Хорхорина лично. Территориальные органы и особые отделы были поражены азартом „кто больше даст“. Исчерпав ресурсы в своей зоне, выезжали за 150−300 км, арестовывали там людей, наскоро подбирали материалы и заканчивали дела».

Хорхорин, по показанию свидетелей, попросил лимит на «осужденных» тройкой для Читинской области в размере 10 тыс. человек. И это только на 1939 год.