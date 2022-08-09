Сотня миллиардов в Шерегеш: УГМК запустит на курорте пятизвездочный отель, 37 апарт-комплексов и горнолыжные трассы

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Крупнейший проект комплексного развития территорий в РФ будет реализован в кузбасском Шерегеше компанией «УГМК-Застройщик». Девелопер заключил соглашение с региональными властями. В поселке появятся 37 апарт-комплексов, пятизвездочный отель, термальные бассейны, spa-центры и пешеходная зона. Также обещаны 6 горнолыжных трасс с инфраструктурой. К реализации проекта компания приступит осенью 2022 года.

«УГМК-Застройщик» (структура холдинга УГМК) застроит 427 га в курортном поселке Шерегеш на юге Кузбасса. Это будет крупнейший проект по комплексному освоению территории в РФ и объемам строительства и инвестиций, отмечается в сообщении компании.



Договор о развитии территории СТК «Шерегеш» 8 августа подписали глава Кемеровской области Сергей Цивилёв и директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Мастер-план проекта предусматривает строительство 37 апарт-комплексов на 7 585 номеров, термальных бассейнов, наземных парковок, магазинов, ресторанов, spa-центров с банными комплексами, и других объектов инфраструктуры.

Будут построены 6 канатных дорог и 6 горнолыжных трасс, станций пересадок, снегоходные трассы, трассы для беговых лыж.

Территория будет пешеходной, для проведения ярмарок и праздников будут созданы общественные пространства. Для транспорта запланированы многоэтажные парковочные комплексы, на первых этажах которых будут размещаться магазины, аптеки, сервисы.

«Архитектура всего проекта будет выполнена в стиле шале. К строительству застройщик приступит уже этой осенью. Первым этапом будут построены два 7-этажных апарт-комплекса на 548 апартаментов. Здания будут объединены стилобатом, на котором расположится открытый бассейн и Spa-центр с различными видами саун и зонами workout. Собственная инфраструктура предусматривает детский центр, школу инструкторов и прокат горнолыжного оборудования, фитнес центр, — рассказал Евгений Мордовин. — Любители лыж и сноуборда оценят ski-room, площадью 600 кв.м. с персональными локерами для каждого апартамента. Под хранение сезонных вещей выделена зона кладовых, которые можно будет купить вместе с апартаментом. Большой ресторан с террасой расположится со стороны склона, площадью 2 000 кв.м., который позволит комфортно разместить 500 гостей. А зал для караоке будет ждать любителей ночного отдыха».

В одном из апарт-комплексов расположится первый в Шерегеше пятизвездочный отель на 165 номеров. Управлять им будет сам застройщик, у которого уже есть три отеля.

Первые объекты появятся вблизи существующего подъемника «Sky Way», что обеспечит доступ резидентам к горнолыжным трассам в формате Ski-in (попасть в гостиницу не снимая лыж) и Ski-out (попасть на канатную дорогу от входа отеля).

Сейчас ведется выбор места под строительство подъемников и горнолыжных спусков в зоне F. Формируются пространства под строительство термальных комплексов площадью 30 тыс. кв.м.

Апартаменты уже доступны к брони. Покупателям предлагаются помещения площадью от 23 до 72 кв.м., с индивидуальными балконами и тремя видами отделки — white box, с отделкой, с отделкой и мебелью. Есть возможность передать апартаменты в управление.

Девелопер планирует строить по 4 комплекса на 1 000 номеров в год. Первые объекты будут введены в эксплуатацию в 2024 году. Всего проект рассчитан на 20 лет. Общий объем инвестиций составит 112 млрд рублей.

Что еще появится в Шерегеше

По данным региональных властей, сейчас компания «Инфинити Капитал» строит канатную дорогу на горе Асыр, запуск запланирован в предстоящем зимнем сезоне. Ее пропускная способность — 2 400 человек в час. Она будет обслуживать несколько новых горнолыжных трасс, которые создадут в результате ее запуска.

Помимо спортивных объектов, компания планирует за 5 лет построить в секторе «Е» модульный гостиничный комплекс, термальный комплекс, ресторан и гостиничный комплекс из отдельно стоящих домов.

ООО «Развитие» построит 100 модульных домов и spa-центр на 200 посетителей. Проект будет реализован в несколько этапов до 2027 года, общий объем инвестиций — 350 млн рублей.

Компанией Gleden Invest Group запланировано строительство в Шерегеше горнолыжного комплекса в секторе «Б». Проект включает гостиницы категорий 3−5 звезд, которые будут работать под брендом Azimut Hotels, комплекс апартаментов, шале. Кроме того, будет обустроена площадь, а также улицы с ресторанами и торговыми точками. Объем инвестиций оценивается в 5,5−8,8 млрд рублей.

ООО «Космос Отель Групп» строит гостиничный комплекс «Космос Шерегеш». Стоимость проекта — 1,2 млрд рублей. Будет создано 120 новых рабочих мест. Сейчас идет возведение первого корпуса с категорией четыре звезды.

В начале июля сообщалось, что к реализации своего проекта приступил «СДС-Строй». В планах компании строительство двух жилых микрорайонов. Объем инвестиций в конце 2021 года оценивался в сумму более 25 млрд рублей.