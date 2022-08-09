Число самозанятых новосибирцев резко выросло

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В Новосибирской области резко выросло число самозанятых. Количество индивидуальных предпринимателей сокращается.

Количество самозанятых в Новосибирской области на конец июня 2022 года превысило 109,3 тыс., что на 31,4% больше, чем на конец 2021 года, сообщили в минпромторге региона «Интерфаксу».

Только 5,7 тыс. самозанятых имеют статус ИП, остальные — физического лица.

«На 10 января 2022 года по данным реестра МСП (Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — ИФ) в области было зарегистрировано 75,2 тыс. индивидуальных предпринимателей, на 10 июня 2022 года — почти 78 тыс.», — уточнил в министерстве.

Но в июле после удаления из реестра малого и среднего бизнеса организации и предпринимателей, не передавших необходимые сведения или не соответствующих критериям, количество ИП сократилось до 73,7 тыс.

