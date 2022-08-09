Никита Михалков выставил участника пыток российских заключенных героем после гибели в Украине

© Кадр из фильма «Утомленные солнцем-2». Никита Михалков в образе

Режиссер Никита Михалков в своем шоу «Бесогон ТВ» представил героем бывшего заключенного Константина Тулинова, погибшего в «спецоперации». Но он участвовал в пытках арестованных в российском СИЗО «Кресты» и мог сотрудничать с работниками ФСИН.

Михалков посвятил часть очередного выпуска своего ютьюб-шоу «Бесогон ТВ» Константину Тулинову. Он был неоднократно судим за «грабежи, наркотики» и имел «несколько ходок». Мужчина должен был освободиться в 2023 году, но весной 2022-го «подал прошение» принять участие в «спецоперации». Отрывок из передачи даже показали по госканалу «Россия-1».



Как рассказал «Бесогону» Один из сослуживцев рассказал «Бесогону», что Тулинов якобы подорвал себя гранатой, убив трех «националистов». Михалков считает, что мужчина «хотел искупить свою прошлую жизнь». Более того, по его словам, Тулинова посмертно помиловали сейчас его семья получает выплаты, положенные семьям погибших военнослужащих.

В то же время Константин Тулинов известен по пыткам заключенных в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. В 2019 году основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал видео с избиением и унижением подследственных в так называемых «пресс-хатах». Одного из пострадавших на камеру били палкой по ягодицам, а затем заставили написать извинение перед неким «Александром Михайловичем», которого авторы видео называли оперативным сотрудником.

На фотографии, опубликованной Gulagu.net, были изображены два человека с футболками «Актив УФСИН Един» (при этом в России «АУЕ» признано экстремистской организацией и запрещено). «Фонтанка» опознала в татуированном крестом молодом человеке Константина Тулинова, по прозвищу Рыжий. Он, по сведениям издания, играл в «активе» одну из главных ролей. Пытки могли проходить под контролем сотрудников ФСИН, говорил Осечкин.

Во ФСИН после публикации видео объявили проверку. Следственный комитет также начинал проверку и планировал «дать правовую оценку действиям или бездействию со стороны администрации учреждения».

В итоге в 2021 году заключенные СИЗО «Кресты» Константин Тулинов, Георгий Петров и Антон Севастьнов были признаны виновными по ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Тулинов получил 5 лет и 8 месяцев. Суд установил, что после того самого видео с избиениями мать потерпевшего перевела им 3 тыс. рублей, опасаясь за жизнь сына. Сотрудники ФСИН, как решило следствие, были якобы не причастны к пыткам, но троих сотрудников СИЗО все-таки уволили, писало госагентство ТАСС.

Отметим, что Михалков упоминает в своей передаче, что «за последнее преступление» Тулинов «получил пять лет», но не говорит, за какое именно.