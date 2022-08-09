Рыба массово погибла в алтайском озере, которое «спустили» неизвестные

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Мор рыбы произошел в Алтайском крае. Из озера была спущена вода. Фото.

Вся рыба в озере Клубничное Залесовского муниципального округа края погибла, сообщил глава муниципалитета Александр Пластеев в своем телеграм-канале. Из озера спустили воду, уточнил он.

«К проблеме подключилась прокуратура, — рассказал Пластеев. — Также из Минприроды края сообщили, что завтра к нам приедут специалисты Рыбохраны — будут считать ущерб и искать виновника происшествия».

По словам Пластеева, «кто-то спускает озеро» уже два года подряд. Земли вокруг находятся в аренде у ОАО «Залесовское».

«Кто-то открывает задвижку. Осенью, и вот сегодня мы тоже наблюдаем, вся вода просто уходит. Вся рыба уничтожена», — добавил чиновник.

ОАО «Залесовское» занимается выращивание сельскохозяйственных культур. Компанию возглавляет Виктор Бокий. Выручка компании в 2021 году, по данным сервиса «Контур.Фокус», составила около 140 млн рублей. Чистая прибыль — 6 млн.



UPD (17:09) СК РФ по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту мора рыбы по ст. 250 УК (загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам).

Ведомство планирует установить обстоятельства и лиц, «причастных к противоправным деяниям».

Фото Александра Пластеева