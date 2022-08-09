Ученые узнали, что сибирские медведи ушли в Японию в поисках лучшей жизни

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Древние сибирские медведи мигрировали в Японию. Они искали там лучшие условия для жизни.

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ) Сибирского отделения РАН впервые сравнили митохондриальные ДНК древних и современных бурых медведей Западной Сибири, сообщила «Наука в Сибири». Работу провели вместе с иностранными специалистами.

Российские исследователи предоставили кости 19 современных медведей из Якутии, Томской области, Хабаровского края и других регионов страны, а иностранные занимались расшифровкой их ДНК. В лабораториии Института молекулярной и клеточной биологии изучили древние образцы.

В итоге исследователи выяснили, что во время ледникового периода медведи из Западной Сибири могли мигрировать за пределы Евразии и расселиться в Японии.



«Примерно 75 тыс. лет назад, во время ледникового периода, изменился уровень Мирового океана, вследствие чего открылся сухопутный коридор между материком и островами. В поисках лучших условий для жизни животные расселились за пределы континента и попали на территорию Японии», — отметила Молодцева.



Из 19 ДНК современных медведей, проанализированных учеными, две оказались максимально близки геному представителей популяции Восточного Хоккайдо и медведя из Денисовой пещеры. Это говорит о том, что среди особей того вида, который сейчас обитает в Сибири, все еще встречаются похожие на древних предков.