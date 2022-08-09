Озеленение по-голландски: «Брусника» высадит около школы в Новосибирске 17 тыс. растений

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Озеленение по-голландски: «Брусника» высадит около школы в Новосибирске 17 тыс. растений
09 Авг 2022, 13:04

Школу по инновационному проекту планируется ввести в эксплуатацию в Новосибирске до конца 2022 года. Учреждение строит компания «Брусника». Совместно с голландцами ее архитекторы разработали проект благоустройства — на территории появятся 17 тыс. растений. Ученики смогут выращивать зелень и овощи в школьном огороде, обедать на открытой террасе и изучать ботанику на живых примерах.

В Новосибирске стартовал проект по благоустройству территории новой школы в жилом районе «Европейский берег», который девелопер «Брусника». Концепцию ландшафта архитекторы компании разработали совместно с голландцами.

Как рассказали в компании, 70% примыкающего к образовательному учреждению участка будет покрыто зеленью: за сезон здесь высадят около 17 тыс. растений. По периметру площадки появится 107 сосен и беспуховых тополей высотой 8−12 метров, внутри — липа мелкоцветная, яблоня ягодная, береза мелколистная и черемуха. Последние будут цвести и давать тень уже с первого года.

Зелёную «массу» сформируют кустарники, многолетние растения, подобранные по календарю цветения, и травы. Кустарники станут буферами, разделяющими зоны активных игр и спокойного отдыха.

«Благоустройством территории школы компания занимается впервые, — отметил руководитель ландшафтной мастерской „Брусники“ Алексей Хриченков. — За счёт включения рельефа нам хотелось сделать ее территорию живой и разнообразной. В этом проекте мы решили не экспериментировать с растениями, подобрали неприхотливые, устойчивые к климатическим особенностям Сибири. Зимой эта территория не будет напоминать черно-белое кино. Хвойные деревья сделают ландшафт привлекательным даже в холодное время года. Одновременно нам было важно интегрировать благоустройство в процесс обучения. С наступлением теплых дней ученики смогут выращивать зелень и овощи в школьном огороде, обедать на открытой террасе и изучать ботанику на живых примерах во дворе».

Если позволят нормы, школьную инфраструктуру смогут использовать все жители района.

«Проект новой школы в микрорайоне „Европейский берег“, рассчитанной на 825 учащихся, разработан с учетом потребностей территории и современных требований образовательного процесса. Сегодня строители вышли на завершающую стадию - ведутся отделочные работы, обустройство инженерных сетей, пока позволяет погода — активно благоустраивается территория, высаживаются растения. Планируется, что к концу года объект будет введен в эксплуатацию», — сообщил исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Школа в микрорайоне «Европейский берег» строится по инновационному, принципиально новому проекту. Он предполагает возведение здания с нестандартной внутренней планировкой для создания единого образовательного пространства. Помещения расположены с возможностью трансформироваться в зависимости от поставленных задач. Учреждение возводится в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».


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