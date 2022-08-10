Дом Янки Дягилевой включили в реестр культурного наследия

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Власти включил дом рок-поэтессы Янки Дягилевой в реестр объектов культурного наследия. Деревянное здание находится в центре Новосибирска.

«Приказом №102 в единый государственный реестр объектов культурного наследия включен объект культурного наследия: „Дом, где жили Н. А. Дезидериева (Буда) и Я. С. Дягилева“, в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения», — говорится в сообщении госинспекции по охране культурного наследия Новосибирской области.



История дома «отражает историю страны на протяжении XX века, а также наглядно воплощает различные периоды развития города», отметили в госинспекции.

В доме на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Ядринцевской кроме Янки Дягилевой, как утверждают чиновники, некоторое время жила и оперная певица Надежда Дезидериева-Буда.

Ранее власти Новосибирска рассказали, что не планируют реконструировать за счет бюджета деревянный дом. «За счет бюджета мы не планируем данных мероприятий [по ремонту]. Если появится кто-то из инвесторов, чтобы восстановить — во время полемики, которая разгоралась вокруг объекта, я помню, раздавались предложения от желающих восстановить этот объект — если такие предложения будут, тогда будем осуждать», — говорил мэр Анатолий Локоть.

В апреле 2018 года дому присвоили статус выявленного объекта культурного наследия. Это спасло его от сноса — здание находилось в аварийном состоянии, и сейчас оно продолжает ветшать.

По словам вице-мэра Анны Терешковой, дом остается в частной собственности. «Мы нашли компромисс сохранить этот дом, сейчас ведем с собственниками переговоры, чтобы они продолжили сохранять этот дом как музей», — комментировала она ситуацию.

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