Новосибирское правительство рекомендовало вернуть маски в транспорте

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Новосибирское правительство рекомендовало вернуть маски в транспорте
10 Авг 2022, 06:40

Правительство Новосибирской области снова рекомендовало жителям носить маски в общественном транспорте под предлогом ковида. В регионе наблюдают рост заболеваемости.

«По итогам заседания оперативного штаба гражданам рекомендовано использование масок в общественном транспорте, работникам торговли и учреждений культуры — при нахождении на рабочих местах, — говорится в сообщении регионального правительства. — Приняты решения усилить вакцинацию и ревакцинацию сотрудников образовательных учреждений, школьников и студентов в преддверии начала учебного года, а также заранее довести рекомендации по организации работы с соблюдением необходимых эпидемиологических мер до руководителей образовательных учреждений».

Но официальных документах о возвращении ограничительных мер нет на сайте правительства. Ранее губернатор Андрей Травников отменил запрет на массовые акции.

По данным областного управления Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом растет третью неделю подряд и среди взрослых, и среди детей. Особенно — в районах области, отметили чиновники.

При этом число обращений за ревакцинацией от ковида за неделю выросло на 30%, отметил министр здравоохранения Константин Хальзов.


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