Жительницу Бурятии обманули на 7 млн, полученные за смерть сына в Украине

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Жительница Бурятии отдала мошенникам 7 млн рублей, которые получила за погибшего во время «спецоперации» в Украине сына. Ей обещали купить машину и квартиру в Подмосковье.

Жительница одной из деревень Кяхтинского района получила 7 млн рублей после гибели сына во время «спецоперации». Ей позвонили люди, которые предложили помощь от имени «государства», пишет «Номер один».

«Позвонили, представились, что они из правительства и помогают родственникам погибших, — рассказал зампред общественной палаты Бурятии Денис Леонов. — Несколько ласковых слов и т. д. , в итоге она перевела деньги этим мошенникам. Они сказали, что помогут приобрести квартиру в Подмосковье, купить машину и в конце попросили дать номера других жителей или родственников, кто тоже потерял близких в Украине. Пообещали, что свяжутся с ними и сообщат о помощи. Она дала номер телефона директора школы из их деревни».



С директором тоже начали разговаривать «по-доброму». Но она насторожилась.

«Директор им сказала, что денег нет, все раздали родственникам по потребности. И в этот момент с ней начали говорить уже в грубой форме. Задали вопрос: „Зачем вы отправляете своих сыновей в другую страну убивать?“. Тогда женщина сообразила, что это мошенники. Она сразу позвонила руководителю волонтерского движения, а та обратилась в Общественную палату Бурятии», — цитирует издание Дениса Леонова.

Подобный случай мошенничества отмечен в Бурятии впервые. Полиция начала проверку.