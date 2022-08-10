Жительницу Бурятии обманули на 7 млн, полученные за смерть сына в Украине
Жительница Бурятии отдала мошенникам 7 млн рублей, которые получила за погибшего во время «спецоперации» в Украине сына. Ей обещали купить машину и квартиру в Подмосковье.
Жительница одной из деревень Кяхтинского района получила 7 млн рублей после гибели сына во время «спецоперации». Ей позвонили люди, которые предложили помощь от имени «государства», пишет «Номер один».
«Позвонили, представились, что они из правительства и помогают родственникам погибших, — рассказал зампред общественной палаты Бурятии Денис Леонов. — Несколько ласковых слов
С директором тоже начали разговаривать «по-доброму». Но она насторожилась.
«Директор им сказала, что денег нет, все раздали родственникам по потребности. И в этот момент с ней начали говорить уже в грубой форме. Задали вопрос: „Зачем вы отправляете своих сыновей в другую страну убивать?“. Тогда женщина сообразила, что это мошенники. Она сразу позвонила руководителю волонтерского движения, а та обратилась в Общественную палату Бурятии», — цитирует издание Дениса Леонова.
Подобный случай мошенничества отмечен в Бурятии впервые. Полиция начала проверку.