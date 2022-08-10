Новосибирский нефтеперерабатывающий завод признан банкротом

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Барабинский нефтеперерабатывающий завод в Новосибирской области признан банкротом. Региональное правительство продвигало проект.

Новосибирский арбитражный суд признал банкротом ООО «Барабинский НПЗ», говорится в карточке дела. Иск о несостоятельности подавала налоговая инспекция, задолженность перед бюджетом оценивалась в 13,3 млн рублей.

«Открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев, до 4 января 2023 года», — говорится в решении суда.

ООО «НПЗ Барабинский», по данным «Контур-Фокус, принадлежит Александру Осьминину и ООО «Вектор», которым владеет Ольга Орещенко. Осьминин планировал построить нефтеперерабатывающий завод в Куйбышевском районе Новосибирской области.

Как ранее сообщала Тайга.инфо, впервые о проекте Барабинского НПЗ было заявлено в 2013 году. На предприятии, которое должно было конкурировать с Омским НПЗ «Газпром нефти», планировалась годовая переработка 3 млн. тонн нефти в год — для производства бензина стандарта «Евро-5» и других нефтепродуктов. Для завода был выбран участок площадью 185 га в Куйбышевском районе. Проект с созданием почти 660 рабочих мест оценивался в 45 млрд рублей с пятилетним сроком окупаемости.

Проектированием завода на в 2013 году занималось омское НПО «Мостовик», генподрядчиком выступал новосибирский «Сибакадемстрой». После Олимпиады в Сочи «Мостовик», напомним, обанкротился. В качестве поставщиков нефти рассматривались, в частности, «Сургутнефтегаз» и «Транснефть». На проектную мощность НПЗ должен был выйти в 2019 году.

Проект в региональном правительстве обсуждал, в частности, тогда еще вице-губернатор Андрей Ксензов. Власти Новосибирской области одобрили проект на инвестиционном совете.

Компания получила в аренду участок площадью 185 га в Куйбышевском районе.