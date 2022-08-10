Поезд выехал на дорогу в Иркутской области

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Поезд выехал на дорогу в Иркутской области
10 Авг 2022, 09:50

Тепловоз съехал с путей в Иркутской области. Он оказался на автомобильной дороге.

Тепловоз ТЭМ-18 съехал на проезжую часть автодороги утром 10 августа на станции Вихоревка Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

«В результате происшествия никто не пострадал», — уточнили в ведомстве.

СК начал проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушения требований транспортной безопасности)


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