Новосибирская полиция проверяет причастность своей сотрудницы к расклеиванию интимных фото

В Новосибирске полицейскую обвинили в расклеивании фотографии другой девушки, к которой ушел ее бывший парень. МВД начало проверку.

«Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка по факту возможной причастности сотрудника одного из территориальных отделов полиции к противоправному деянию, — сообщила пресс-служба ведомства без уточнения подробностей. — При подтверждении сотрудник понесет наказание в установленном законом порядке».

Как ранее сообщила Baza, жительница Новосибирска еще в июле обнаружила на машине своего парня собственные интимные фото. Они же висели по всем соседним подъездам.

«Ольга сразу заподозрила давнюю соперницу — Елизавету, которая работает в местной полиции», — пишет телеграм-канал.

Женщина, расклеивавшая фото, попала на уличные камеры наблюдения.