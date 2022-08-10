Новосибирская полиция проверяет причастность своей сотрудницы к расклеиванию интимных фото

10 Авг 2022, 11:18

В Новосибирске полицейскую обвинили в расклеивании фотографии другой девушки, к которой ушел ее бывший парень. МВД начало проверку.

«Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка по факту возможной причастности сотрудника одного из территориальных отделов полиции к противоправному деянию, — сообщила пресс-служба ведомства без уточнения подробностей. — При подтверждении сотрудник понесет наказание в установленном законом порядке».

Как ранее сообщила Baza, жительница Новосибирска еще в июле обнаружила на машине своего парня собственные интимные фото. Они же висели по всем соседним подъездам.

«Ольга сразу заподозрила давнюю соперницу — Елизавету, которая работает в местной полиции», — пишет телеграм-канал.

Женщина, расклеивавшая фото, попала на уличные камеры наблюдения.


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