Гигантский столб дыма поднялся над Новосибирском
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В Новосибирске произошел пожар. Столб дыма виден из разных частей города.
Пожар произошел в левобережной части Новосибирска 10 августа, сообщили Тайге.инфо очевидцы. Столб дыма виден из центра города.
Фотографии также публикует сообщество «АСТ-54».
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