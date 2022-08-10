Гигантский столб дыма поднялся над Новосибирском

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Гигантский столб дыма поднялся над Новосибирском
10 Авг 2022, 12:48

В Новосибирске произошел пожар. Столб дыма виден из разных частей города.

Пожар произошел в левобережной части Новосибирска 10 августа, сообщили Тайге.инфо очевидцы. Столб дыма виден из центра города.

Фотографии также публикует сообщество «АСТ-54».


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