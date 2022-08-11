Следовательница получила 10 лет за организацию ограбления бизнесмена в Кузбассе с документами ФСБ

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Бывшая сотрудница полиции Кемерова признана виновной в организации разбойного нападения на бизнесмена, вымогательстве и угрозах пыток. Ей дали реальный срок.

Суд в Кемеровской области рассмотрел уголовное дело 32-летней бывшей следовательницы одного из отделов МВД по Кемерову и 38-летнего местного жителя.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летней бывшей сотруднице одного из отделов полиции областного центра и 38-летнему местному жителю. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 4, 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (подстрекательство и пособничество в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере).

«В 2018 году следователь, злоупотребляя должностными полномочиями, получила доступ к анкетным данным бизнесмена и сведениям о принадлежащем ему имуществе, — установил суд. — После чего она передала информацию знакомым, с которыми договорилась о разбойном нападении на предпринимателя. Действуя согласно договоренности, на тот момент 35-летний и 31-летний мужчины в течение длительного периода времени следили за коммерсантом. Затем они приобрели подложные удостоверения сотрудника ФСБ и полиции. Следователь подсказала подельникам, где они могут купить наручники и маску».

В апреле 2019-го мужчины, представившись сотрудниками правоохранительных органов, посадили бизнесмена в свою машину, надели на него наручники и маску на голову.

«Вывезли его в гаражный массив, угрожая пытками, требовали отдать им деньги, — рассказали в СК по Кемеровской области. — При этом сообщники забрали у предпринимателя из одежды 475 тыс. рублей. Потерпевший рассказал злоумышленникам, где у него в доме хранится 20 тыс. евро. Осужденные вывезли потерпевшего на кладбище, где один из них удерживал его, пока второй ездил за валютой. Получив деньги, они с места преступления скрылись».

Во время расследования уголовного дела по заявлению бизнесмена выяснилось, что было еще, как минимум, одно преступления. Осенью 2018 года следовательница вместе с 31-летним знакомым убедили местную жительницу, что за 10 тыс. рублей они помогут ей вернуть 200 тыс., которые она одолжила знакомому. Но свои обещания они так и не выполнили.

31-летний подозреваемый заключил досудебное соглашение. Он получил 7 лет колонии строгого режима.

Экс-полицейская и ее 38-летний знакомый отказались сотрудничать. Суд в зависимости от причастности признал их виновными по ч. 2 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 4, 5 ст. 33, пункту «б» ч. 4 ст. 162 УК (подстрекательство и пособничество в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), пункт «б» ч. 4 ст. 162 УК (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере).

Бывшая следовательница получила 10 колонии общего режима. Ее подельник — 9,5 лет.