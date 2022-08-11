Шестеро пострадали в аварии в Осинниках

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Шестеро пострадали в аварии в Осинниках
11 Авг 2022, 06:43

Серьезная авария произошла в кузбасском городе Осинники. Пострадали шесть человек

69-летний водитель ВАЗ-21074 не справился с управлением и врезался в опору освещения на улице Звездная поселка Тайжина, сообщили в ГУ МВД по Кузбассе 11 августа.

«В результате ДТП травмы получили водитель и его пассажиры: 68-летний мужчина, 43-летняя женщина, а также трое несовершеннолетних 9, 12 и 15 лет, которые перевозились с нарушением требований ПДД. Все пострадавшие госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, утверждаются в полиции.


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