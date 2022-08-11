Обвиняемый в убийстве шести человек найден мертвым в новосибирском СИЗО

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Обвиняемый в убийстве шести человек найден мертвым в новосибирском СИЗО
11 Авг 2022, 07:08

Подозреваемый в убийстве супруги главного врача горбольницы Искитима Дмитрий Казаков найден мертвым в новосибирском СИЗО. Его обвиняли в шести убийствах и других преступлениях.

49-летний Дмитрий Казаков найден повешенным в СИЗО Новосибирска, передает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на облсуд. При этом 11 августа суд должен был допросить Казакова по делу об убийствах.

О предсмертной записке не сообщается. Но источник «Прецедента» по итогам визита «генерала из управления» утверждает, что Казакову могли «помочь».

«Причем такие лица, как он, содержатся в спецблоке, где они находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Поэтому вопрос возникает, как он смог. Там в любом случае недоработка СИЗО очень серьезная есть», — отметил источник издания.

Дмитрий Казаков впервые был судим за кражу 5,5 млн рублей из кассы почты в 2012 году. Он вышел только в 2019-м. В сентябре 2020 года он, как считает следствие, забрался в дом жены главного врача горбольницы Искитима Алексея Кайгородова Людмилы. Она была одна.

«Фигурант нанес ей одно ранение зубилом в область шеи, связал тело принесенной веревкой и стал обыскивать дом, — сообщал СК. — После обнаружения денежных средств и материальных ценностей, принадлежащих семье потерпевшей, обвиняемый скрылся с ними с места происшествия».

Казакова задержали в Томске после того, как он совершил очередное преступление уже там. Его обвинили в убийстве охранника Томской домостроительной компании. Из кассы предприятия было похищено более 600 тыс. рублей.

Уже во время следствия Казакова обвинили в похищении 500 тыс. рублей из квартиры экс-депутата Искитим Раисы Полянской и краже 1,3 млн из офиса компании «Олимп» в 2007 году. Кроме того, он, как утверждает обвинение, сознался еще в четырех убийствах.


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