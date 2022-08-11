Иркутская военнослужащая получила условное за гибель двухмесячной девочки в ДТП

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Военнослужащая из Иркутской области признана виновным в гибели младенца из-за автомобильной аварии. Сначала она отделалась лишь штрафом, а после повторного рассмотрения дела ей дали условный срок.

Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядовой Натальи Черкасовой. Ее обвиняли по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека), говорится в карточке дела.

«4 октября 2021 года Черкасова, управляя автомобилем, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП причинен тяжкий вред здоровью двухмесячному ребенку, находившемуся во встречном автомобиле, повлекший 19 марта 2022 года ее смерть», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Первый приговор Черкасовой был вынесен 14 марта 2021 года по ч. 1 ст. 264 (нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью). Тогда она отделалась штрафом в 50 тыс. рублей.

Но через несколько дней девочка умерла в больнице, и 2-й Восточный окружной военный суд отменил приговор. Обвинения переквалифицировали на более тяжкие и вернули в суд первой инстанции.

Теперь суд приговорил Черкасову в 2,5 годам условно. Ее также лишили прав на два года, гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично.