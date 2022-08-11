Избивавшую сына с инвалидностью жительницу Минусинска оштрафовали на 5 тысяч рублей

11 Авг 2022, 09:31

В красноярском Минусинске вынесли приговор местной жительнице, которая жестоко избивала маленького сына с инвалидностью. Она делала это «из личной неприязни» к сожителю.

Суд вынес приговор 36-летней жительнице Минусинска, которую обвиняют по ст. 156 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю 11 августа.

Следствием и судом установили, что с 2019 года подсудимая жила с мужчиной, от которого родила двух сыновей. Постепенно отношения пары стали портиться, мужчина часто выпивали и не появлялся дома. Женщина стала подозревать его в измене. С 1 по 20 мая 2022 года она била своего маленького ребенка рукой по голове и бедру, параллельно снимая это на камеру телефона. После этого она отправила запись сожителю, потому что «испытывала к нему личную неприязнь».

Детей передали под опеку бабушке в Саяногорск.

Суд назначил женщине штраф в 5 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.


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