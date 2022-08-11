Омича подозревают в убийстве одноклассника из-за нравоучений

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Ранее судимый житель Омской области мог избить до смерти школьного друга из-за нравоучений. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подозреваемого в убийстве одноклассника 50-летнего жителя поселка задержали, сообщили в пресс-службе управления СК по Омской области 11 августа.

По версии следствия, вечером 9 августа во время застолья ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи и причинение тяжких телесных повреждений, из-за которых скончалась его жертва, мужчина из-за нравоучений жестоко избил своего школьного друга, к которому пришел в гости. Потерпевший скончался на месте.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).